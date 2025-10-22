В «Динамо» ответили на вопрос о будущем спортивного директора

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «Матч ТВ» ответил на вопрос о будущем спортивного директора московского клуба Желько Бувача.

© ФК «Динамо»

В начале октября должность председателя совета директоров «Динамо» покинул Дмитрий Гафин. Позже в СМИ появилась информация о возможном уходе из клуба Бувача.

— Каково положение Бувача в клубе?

— У Желько есть действующий контракт. Он работает в клубе.

— Смена руководства повлияет на его позиции?

— На все подобные вопросы вам в будущем ответит новый председатель совета директоров, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.