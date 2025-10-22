Гендиректор "Акрона" прокомментировал слухи об отставке тренера Тедеева

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев опроверг информацию о том, главный тренер Заурбек Тедеев может покинуть клуб.

© Rusfootball

"Никаких поползновений по тренеру нет и не было. Мы плывем в одной лодке. Мы сказали ребятам, что вся надежда на них. Слухи про Гончаренко и Игнашевича — полный бред. Я к ним с уважением отношусь, но нет. У меня нет их даже телефонов в записной книжке", — приводит слова Клюшева "Чемпионат".

Во вторник, 21 октября "Акрон" сыграл с ЦСКа в матче 6-го тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. По ее итогам команда Тедеева заняла последнее место в группе D и вылетела из розыгрыша турнира.

После 12-ти туров Российской Премьер-Лиги клуб из Тольятти набрал 11 очков и на данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.