Гендиректор «Акрона» ответил, можно ли назвать Дзюбу легендой клуба

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев ответил, может ли он назвать нападающего тольяттинцев Артема Дзюбу легендой клуба.

"Пока лучшим бомбардиром в истории клуба не стал, так что есть куда стремиться", — приводит слова Клюшева "Чемпионат".

37-летний Дзюба перешил в "Акрон" осенью 2024 года на правах свободного агента. До этого он играл в московском "Локомотиве". Его трудовое соглашение с тольяттинцами рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 12-ти турах чемпионата России, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. "Акрон" на данный момент идет на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 11 очков.