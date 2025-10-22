Гендиректор «Акрона» ответил, можно ли назвать Дзюбу легендой клуба

"Есть куда стремиться". Гендиректор "Акрона" ответил на вопрос, можно ли назвать Дзюбу легендой клуба
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев ответил, может ли он назвать нападающего тольяттинцев Артема Дзюбу легендой клуба.
"Пока лучшим бомбардиром в истории клуба не стал, так что есть куда стремиться", — приводит слова Клюшева "Чемпионат".
37-летний Дзюба перешил в "Акрон" осенью 2024 года на правах свободного агента. До этого он играл в московском "Локомотиве". Его трудовое соглашение с тольяттинцами рассчитано до лета 2026 года.
В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 12-ти турах чемпионата России, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. "Акрон" на данный момент идет на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 11 очков.