Игрок ЦСКА рассказал, насколько команде не хватает Акинфеева

Нападающий московского ЦСКА Артём Шуманский заявил «Матч ТВ», что команде не хватает вратаря Игоря Акинфеева, который получил повреждение.

© Матч ТВ

Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче 11‑го тура РПЛ против «Спартака» (3:2). 22 октября он должен вернуться к тренировкам в общей группе.

— Чувствуется, что без Акинфеева команде тяжело?

— Да, конечно, тяжело. Игорь — лидер команды, статусный игрок, легенда ЦСКА. Поэтому нам на самом деле тяжело без него. Мы его ждём. Не могу сказать, что [голкипер Владислав] Тороп плохо играет. Просто Акинфеева не хватает в раздевалке, на поле, в отеле, везде. Это первый человек, к которому я прислушиваюсь, — сказал Шуманский «Матч ТВ».

ЦСКА (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре армейцы 25 октября примут самарские «Крылья Советов».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.