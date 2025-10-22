Булыкин поделился мнением о возможном переходе Баринова в американский клуб

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в один из американских клубов.

"МЛС – не самый плохой вариант для Баринова, плюс там играет Миранчук, который поможет ему в адаптации. Да, может там не совсем высокий уровень футбола, но мы видим, что там играют футболисты мирового уровня. Посмотрим, что выберет Дмитрий, может, он захочет остаться в "Локомотиве", - сказал Булыкин.

Трудовое соглашение Баринова с железнодорожниками действует до лета 2026 года. Уже зимой текущего сезона Баринов может вести переговоры с другими клубами.