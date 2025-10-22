«Челси» согласовал сделку с вьетнамской компанией FPT – ее реклама будет на рукавах. Клуб также близок к тому, чтобы найти основного спонсора
«Челси» нашел нового спонсора.
Лондонский клуб согласовал контракт с вьетнамской технологической компанией FPT до конца сезона, сообщает The Athletic. Ее реклама появится на рукавах футболок «синих».
Кроме того, утверждается, что «Челси» близок к тому, чтобы найти нового основного спонсора. Количество компаний, с которыми ведутся переговоры, сократилось, но эти обсуждения сильно продвинулись вперед. Стороны рассматривают возможность заключения многосторонней сделки, которая будет включать в себя не только размещение лого спонсоров на футболках.
В прошлом сезоне у лондонской команды не было рекламы основного спонсора на футболках до конца апреля. Тогда клуб заключил соглашение с компанией Damac из ОАЭ, занимающейся недвижимостью.
