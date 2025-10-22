«Бавария» хочет продлить контракт с 39-летним вратарем

«Бавария» хочет продлить контракт с 39-летним Нойером на год. Соглашение могут подписать зимой
Мануэль Нойер может продлить контракт с «Баварией».
Действующее соглашение вратаря с немецким клубом рассчитано до конца этого сезона.
По информации Sport1, руководство мюнхенцев заинтересовано в подписании нового соглашения на один год с 39-летним футболистом. Договор могут подписать во время зимней паузы – если сам Нойер этого захочет.
Мануэль перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. В текущем сезоне Бундеслиги он провел 7 матчей и пропустил 4 гола.
