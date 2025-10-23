«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Ханс-Дитера Флика.
Напомним, главный тренер «блауграны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) за возмущения судейскими решениями. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вчера отклонил апелляцию каталонцев.
Теперь «Барса» обратилась в апелляционной комитет RFEF. Если просьбу отменить дисквалификацию тренера снова не удовлетворят, у клуба будет право подать жалобу в Спортивный административный суд (TAD).
Если апелляция будет отклонена окончательно, вместо Флика командой в ближайшем матче будет руководить его ассистент Маркус Зорг.
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»