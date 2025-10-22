Ташуев оценил перспективы Батракова в Европе

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.

© ФК "Локомотив"

"У Батракова понимание футбола на высшем уровне. Он принимает правильные решения на поле, дирижирует атакующими действиями "Локомотива". При этом не стесняется оборонительных действий и черновой работы. В Европе он точно не пропадает, даже если перейдет в топ-клуб", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 23 миллиона евро. На счету полузащитника в 2025 году 6 матчей в составе национальной команды России, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

После 12 сыгранных туров московский "Локомотив" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. Алексей Батраков на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.