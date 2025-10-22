Тренер «Барселоны» пропустит матч с «Реалом»

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Барселоны» на дисквалификацию главного тренера команды Ханса‑Дитера Флика, сообщает в соцсети Х журналист Херард Ромеро.

Немецкий специалист в матче 9‑го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:1) получил две желтые карточки и был дисквалифицирован на одну игру.

Таким образом, Флик пропустит игру 10‑го тура против мадридского «Реала». Встреча пройдет в Мадриде в воскресенье.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет матч «Реал» — «Барселона», который состоится 26 октября и начнется в 18:15 (мск), на сайте matchtv.ru и в приложениях «Матч!», а также на канале «Матч! Футбол 2».