Губернатор Ростовской области посетил тренировку «Ростова»: «Поговорили откровенно – и о текущей ситуации, и о будущем. Клуб живет и будет жить дальше»
Губернатор Ростовской области посетил тренировку «Ростова».
Юрий Слюсарь опубликовал несколько видеороликов с этой встречи.
«Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями. Поговорили откровенно – и о текущей ситуации, и о будущем. Клуб живет и будет жить дальше. Продолжим делать все, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным. За нами – поддержка, за командой – красивая игра и победы. Перед сегодняшним матчем пожелал футболистам уверенности. Не сомневаюсь, что «Ростов» еще не раз порадует своих болельщиков!» – написал Слюсарь.
Напомним, ранее генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о финансовых проблемах:
«Долги у клуба не первый день, они тянутся давно. В РФС выразили серьезную озабоченность, обращают внимание на дефицит источников».
