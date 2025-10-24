Сафонов готов уйти из ПСЖ

Российский голкипер Матвей Сафонов готов покинуть французский «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно, интерес к вратарю проявляют клубы Серии А, Ла Лиги и высшей лиги Португалии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети X.

Матвей выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

В этом сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не играл. Ранее вратарь выступал за «Краснодар».