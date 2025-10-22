Владимир Пономарев усмотрел коррупцию в действиях селекционеров ЦСКА.

© Sports.ru

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА подписал Лионеля Верде, Даниэля Руиса и Рамиро Ди Лусиано без согласования их кандидатур с главным тренером Фабио Челестини. Критике подвергался заместитель генерального директора клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелев.