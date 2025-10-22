Академия «Локомотива» попала в мировой топ-100 по версии исследовательского центра CIES. Школа железнодорожников заняла 96-е место – возле португальской «Браги» и датского «Копенгагена».

Исследование включило в себя 49 сильнейших первенств мира, академия «Локо» – единственная российская, представленная в рейтинге.

Индекс, выставленный CIES железножорожникам, – 32,8. Для сравнения – занявший первую и вторую строчки «Бенфика» с «Барселоной» получили оценку в 105,1 и 98,7 балла.

Самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt Алексей Батраков (23 млн евро) – воспитанник «Локомотива». В 2021 году CIES назвал «Локомотив» лучшим российским клубом, воспитанники которого представлены в топ-31 лигах Европы.

После 12-го тура РПЛ «Локомотив» без поражений лидирует с 26 очками.