«Барселона» снова попытается добиться отмены дисквалификации тренера

«Барселона» подаст еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»
«Барселона» снова попытается добиться отмены дисквалификации Ханс-Дитера Флика.
Напомним, главный тренер «блауграны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) за возмущения судейскими решениями. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сегодня отклонил апелляцию каталонцев.
По информации Mundo Deportivo, «Барса» снова попытается обжаловать дисквалификацию немецкого специалиста и обратится в апелляционный комитет RFEF.
26 октября «Барселона» сыграет с «Реалом» в рамках 10-го тура Ла Лиги. Флик должен пропустить этот матч.
