Вратарь «Пари НН» назвал результаты команды катастрофическими

Голкипер "Пари НН" Никита Медведев высказался о текущих результатах команды.

"Как бы я описал для "Пари НН" все, что происходит со старта сезона? Катастрофа. Не знаю, как из нее выходить. Есть ли у меня уверенность, что главный тренер доработает до конца сезона? Не знаю, это вопрос к руководству. Точно не тот момент, о котором я думаю", - цитирует Медведева "РБ Спорт".

После 12 сыгранных туров "Пари НН" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги нижегородцы сыграют на домашнем стадионе с калининградской "Балтикой". Напомним, что волжане уступили "Ростову" в 6 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:4 и вылетели из розыгрыша турнира, заняв 4 место в своем квартете.

Летом текущего года "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера.