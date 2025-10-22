Мостовой раскритиковал тренера «Балтики»

Мостовой раскритиковал причисление тренера «Балтики» к топ-специалистам
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поддержал критические высказывания Александра Бубнова в адрес главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, выразив недоумение по поводу причисления Талалаева к числу топ-тренеров, передает «Евро-Футбол.Ру».
Прежде ветеран «Спартака» Александр Бубнов неоднократно подвергал сомнению поведение тренера, в то время как комментатор Дмитрий Губерниев назвал его лучшим наставником страны, отмечая успешное руководство клубом и современный подход к футболу.
«Балтика» под руководством Талалаева имеет в активе 23 балла и располагается на пятом месте в турнирной таблице после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ).