Агент Баринова прокомментировал слух о переходе футболиста в «Зенит»

Владимир Кузьмичев, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, заявил, что слухи об интересе к опорнику со стороны «Зенита» не соответствуют действительности.

© ФК "Локомотив"

«Что касается «Зенита», насколько я знаю, в «Локомотиве» сейчас нет такой информации, но питерцы с нами общались летом гипотетически. После этого никто не обращался, и больше этот вопрос не поднимался», – сказал Кузьмичев.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевых передачи. Ранее сообщалось, что клуб по-прежнему не договорился с россиянином по условиям нового контракта. Нынешнее соглашение истечет летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Баринову проявляют европейские клубы – летом 2024 года на игрока выходил испанский «Алавес», минувшим летом – французский «Мец». Также слухи связывали его с американской МЛС. В последние дни трансферного окна подписать Дмитрия хотел ЦСКА.