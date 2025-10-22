Тренер "Акрона" ответил, будет ли уговаривать Дзюбу не завершать карьеру

Главный тренер тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Заур Тедеев поддержит любое действие нападающего команды Артема Дзюбы относительно возможного завершения игровой карьеры. Об этом Тедеев рассказал "Спорт-Экспрессу".

Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

"Я поддержу любое его действие, потому что очень его уважаю и люблю", - сказал Тедеев.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). В текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах Мир - Российской премьер-лиги. Он выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. По ходу карьеры футболист также играл за московские "Спартак" и "Локомотив", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".