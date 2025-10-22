Кокорина сравнили с Пеле

Футболист ЦСКА Шуманский: «Могу сравнить Кокорина с Пеле или Роналдо»
Нападающий московского ЦСКА Артём Шуманский в шутку сравнил нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина с Пеле и Роналдо.
Шуманский и Кокорин вместе выступали за «Арис» в 2023–2024 годах.
— Вы играли с Кокориным. Сейчас вы на связи?
— Да.
— С кем можете сравнить его из звёзд мирового масштаба?
— Могу сравнить его с Пеле (улыбается). Он любит Роналдо, зубастика. Может, с ним, — сказал Шуманский «Матч ТВ».
Футболист ЦСКА Шуманский: «Могу сравнить Кокорина с Пеле или Роналдо»
