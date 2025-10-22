Бубнов предложил «Спартаку» назначить тандем главных тренеров — Мостового и Шалимова
Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что красно-белым нужно пригласить на тренерский мостик двух российских специалистов — Александра Мостового и Игоря Шалимова. Действующим главным тренером «Спартака» является Деян Станкович.
«Сейчас, смотри, «Спартак» ничего не потеряет, если возьмут Шалимова с Мостовым в паре, как работали Лобановский с Базилевичем. Они заодно померяются в «Спартаке». До конца сезона. Вот дайте! Ну Шалимов уже работал [тренером], дайте этому… Мостовой — главный тренер, а Шалимов его ассистент. Если здорово себя проявят, то тогда тренера искать не надо», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.
