Мужчина принял лекарство для эрекции перед игрой в футбол и умер

23-летний мужчина скончался после того, как принял лекарство от эректильной дисфункции перед игрой в футбол в бразильском штате Баия. Об этом пишет издание Correio24horas.

Инцидент произошел в районе Мария-Китерия в Фейра-де-Сантана. Мужчина принял лекарство 19 октября, после чего отправился играть в футбол. Однако позднее ему стало плохо, начались сильные головные боли, в том числе боли в области за глазами. Родители пострадавшего доставили его в больницу.

Согласно медицинским документам отделения, он оставался под наблюдением всю ночь, однако утром 20 октября его состояние ухудшилось. Медицинская бригада попыталась провести реанимационные мероприятия, но произошла остановка сердца.

На место был вызван Технический департамент полиции, чтобы провести вскрытие и судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.