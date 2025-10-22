Карпин назвал сроки восстановления Миранчука и Зайнутдинова

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что рассчитывает на возвращение в строй полузащитника Антона Миранчука и защитника Бактиера Зайнутдинова через две‑три недели.

© ФК «Динамо»

Футболисты получили повреждения в матче 12‑го тура МИР РПЛ против «Ахмата». Миранчук был заменен в конце первого тайма, Зайнутдинов — в перерыве.

В среду «Динамо» примет «Крылья Советов» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, начало — в 18:00 (мск).

— На какой срок выбыли Антон Миранчук и Бахтиер Зайнутдинов?

— Сразу сказать, что это будет быстро или долго, невозможно. Не ставя никакие сроки, рассчитываем на их возвращение через недели две‑три.

— Три последних матчах неудачно сложились для «Динамо». Можно ли сказать, что сегодняшняя игра может стать дополнительной возможностью перезагрузиться?

— Не дополнительная, а это возможность перезагрузиться, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

