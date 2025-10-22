«Рубин» — «Ахмат»: Дардан Шабанхаджай вывел вперёд казанцев на 64-й минуте

Казанский «Рубин» разгромил «Ахмат» в матче последнего, шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© соцсети "ФК Рубин"

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось со счетом 3:3.

У казанцев на 41-й минуте отличился Егор Тесленко, на 51-й минуте гол оформил Руслан Безруков, а на 63-й минуте третий мяч в сетку ворот соперника отправил Дардан Шабанхаджай.

«Рубин» набрал шесть очков и занял третье место в группе A, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. «Ахмат» с четырьмя очками занял финальное место в группе.

Ранее 19 октября калининградская «Балтика» на выезде разгромила «Рубин» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.