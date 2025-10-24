Опубликовано расписание матчей 13-го тура чемпионата России по футболу

Расписание матчей 13-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
В субботу, 25 октября, стартует 13-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 13-го тура чемпионата России по футболу.
Расписание матчей 13-го тура чемпионата России (время — московское)
Суббота, 25 октября:
14:00. «Спартак» – «Оренбург»;
16:30. «Ростов» – «Динамо» Махачкала;
19:00. ЦСКА – «Крылья Советов».
Воскресенье, 26 октября:
13:00. «Акрон» – «Локомотив»;
15:15. «Пари Нижний Новгород» – «Балтика»;
17:30. «Зенит» – «Динамо» Москва;
19:45. «Краснодар» – «Рубин».
Понедельник, 27 октября:
19:30. «Ахмат» – «Сочи».
Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого также 26 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, заработавший 24 очка. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).