«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России

Окончен матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Зенит» и «Оренбург». Победу со счётом 6:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов из Петрозаводска.

На шестой минуте у гостей Ацамаз Ревазов получил красную карточку. На 27-й минуте Юрий Горшков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 33-й минуте Жерсон удвоил преимущество хозяев поля. Вадим Шилов на 45+1-й минуте забил третий гол «Зенита». На 64-й минуте Александр Ерохин забил четвёртый мяч сине-бело-голубых в этой встрече. Густаво Мантуан на 68-й минуте забил пятый гол петербуржцев. Ерохин оформил дубль на 79-й минуте.

По итогам группового этапа Кубка России «Зенит» с 18 очками занял первое место в квартете А, «Оренбург» с восемью очками финишировал на второй строчке.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Динамо, «Оренбург» встретится с «Краснодаром». Первые матчи плей-офф турнира пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября.