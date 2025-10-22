"Карабах" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, проиграв "Атлетику"

Гости вышли вперед уже на первой минуте матча после точного удара хавбека Леандру Андраде. На 40-й минуте форвард Горка Гурусета сравнял счет, а на 70-й полузащитник Роберт Наварро помог хозяевам повезти в счете. Точку в игре поставил оформивший дубль Гурусета на 88-й минуте.

Таким образом азербайджанская команда впервые проиграла в этом розыгрыше турнира. Напомним, ранее ими были обыграны "Бенфика" (3:2) и "Копенгаген" (2:0).

Лига чемпионов

Общий этап. 3 тур

Голы: Гурусета, 40, 88, Наварро, 70 - Андраде, 1.

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Паредес, Горосабель (Аресо, 65), Рего Мора (Руис де Галларета, 65), Хаурегисар, Н. Уильямс (Наварро, 65), Сансет (Весга, 81), И. Уильямс (Беренгер, 38), Гурусета.

"Карабах": Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус (Болт, 79), Кади, Бикальо (Янкович, 56), Зубир, Андраде (Аддай, 56), Дуран (Кащук, 67), Ахундзаде (Байрамов, 67).