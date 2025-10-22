Названа самая слабая позиция в сборной России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал защиту самой слабой позицией в сборной России по футболу. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Но понимаете, здесь бывает такая схема, где высокая защита, а это значит, что тебе за спину могут забежать соперники. Здесь уже нужны быстрые центральные защитники, вот при такой игре у наших центральных не хватает скорости. Но это поправимая вещь, это можно исключить и поправить сыгранностью», — отметил он.

Российские футболисты под руководством Валерия Карпина обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0) в рамках октябрьского сбора.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Артем Дзюба признался, что не смотрел матчи сборной России.