"Ростов" последним из клубов РПЛ вышел в "путь регионов" Кубка России

Футбольный клуб «Ростов» дома с крупным счетом обыграл «Пари НН» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча группы С прошла в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 4:1.

В составе хозяев поля голами отметились Герман Игнатов (21‑я минута), Даниил Шанталий (44‑я), Хорен Байрамян (48‑я) и Егор Голенков (90+4‑я). За «Пари НН» мяч в компенсированное к первому тайму время забил Хуан Боселли.

По итогам группового этапа «Ростов» с семью очками занял третье место в таблице группы С и вышел в плей‑офф Пути регионов. «Пари НН» набрал три очка, стал четвертым и завершил выступление в турнире. Следующий соперник ростовчан станет известен позднее. Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Кубок России. 2025-26. Тур 6 Путь РПЛ «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 4:1 (2:1) Голы: Игнатов, 21 (ВИДЕО). Шанталий, 44 (ВИДЕО). Байрамян, 48 (ВИДЕО). Голенков, 90. — Боселли, 45 (с пенальти) (ВИДЕО).