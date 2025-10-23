В Лиге чемпионов установлен новый рекорд

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 был установлен рекорд результативности.

21—22 октября в 18 матчах команды забили в общей сложности 71 гол.

Впервые в истории Лиги чемпионов за один тур было забито более 70 голов.

Предыдущий рекорд (67 голов в 18 матчах) был установлен в пятом туре общего этапа в сезоне-2024/25 и повторен в первом туре сезона 2025/26.

«ПСЖ» и «Байер» на двоих забили 9 мячей, «ПСВ» и «Наполи» - 8, «Барселона» и «Олимпиакос» - 7, также в трех матчах третьего тура было забито 6 мячей, в 5 матчах взятие ворот фиксировалось 4 раза.

Рекорд стал возможен даже несмотря на то, что три поединка завершились без голов.

В турнирной таблице текущего розыгрыша Лиги чемпионов лидирует победитель прошлого «ПСЖ»: девять очков, тринадцать голов.

У идущей второй «Баварии» тоже девять очков, на один забитый мяч меньше.

Замыкает тройку лидеров «Интер»: девять очков, девять голов.