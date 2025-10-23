Тренер «Реала» прокомментировал победу над «Ювентусом»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом». «Сливочные» одержали в этой встрече победу со счётом 1:0.

«Мы знали, что нас ждёт трудная игра. В первом тайме нам было сложно по-настоящему включиться, но со временем у нас получилось. После забитого гола мы наслаждались игрой. У нас было несколько отличных комбинаций, и мы могли бы поставить точку в матче, имея несколько прекрасных моментов. К тому же у нас есть замечательный вратарь, который способен выстоять в решающий момент Лиги чемпионов. 1:0, три очка, девять из девяти, и мы счастливы», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».