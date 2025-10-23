Экс-игрок «Спартака» оценил возможное назначение Луиса Гарсии тренером

Ледяхов о Гарсии в «Спартаке»: «Представляете, насколько нет связей у директора, если он приглашает такого тренера. Кахигао в Испании никто не знает. Один ноунейм приглашает другого»
Игорь Ледяхов оценил возможное назначение Луиса Гарсии тренером «Спартака».
Ранее появилась информация, что красно-белые договорились о контракте с испанским специалистом на случай отставки Деяна Станковича.
– Ваше представление об основном кандидате Луисе Гарсия?
– Понятно, я его знаю по Испании.
Вот смотрите: к 52 годам человек никогда не возглавлял большие команды, каким является «Спартак», как впрочем и Станкович. Но серб хотя бы что-то выигрывал на клубном уровне. Гарсия – ничего!
Работал в команде-лифте «Алавесе» и Китае. Опыта борьбы за титулы у него нет, кроме провала в «Вильярреале».
Сейчас куда его звали – только в «Сарагосу», которая на последнем месте в Сегунде с огромными финансовыми проблемами. Представляете, какой контраст – это нонсенс! Еще понимаю, когда приглашают молодого тренера без регалий.
А здесь, как его кандидатура могла нарисоваться, мы прекрасно знаем. Если это правда, то намерения Кахигао можно объяснить только дружбой или близким знакомством с ним.
Представляете, насколько нет связей у спортивного директора, если он приглашает такого тренера. В Испании Кахигао вообще никто не знает, он там толком и не работал, вообще нигде не занимал аналогичных должностей.
Кто-то в «Спартаке» сказал: «О, сто лет был скаутом в «Арсенале», берем». Но скаут и спортдир – это огромная разница. Получается, один ноунейм приглашает другого.
– Кого бы сами назначили?
– Если брать русских специалистов, то сейчас все топовые заняты. Я бы рассмотрел кандидатуру Слуцкого, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов.
Павел Дрозд: «Когда Шичина попала в больницу, я вообще не думал, вернемся мы на лед или нет – в первую очередь было важно, чтобы она выкарабкалась»
Лоренс Стролл никогда не рассматривал приглашение Расселла в «Астон Мартин» (CdS)
Виктор Вембаньяма: «Узнал, что такое возможность потерять все. Избавился от легкомысленного отношения»
Павел Дрозд: «Когда Шичина попала в больницу, я вообще не думал, вернемся мы на лед или нет – в первую очередь было важно, чтобы она выкарабкалась»
Лоренс Стролл никогда не рассматривал приглашение Расселла в «Астон Мартин» (CdS)
Виктор Вембаньяма: «Узнал, что такое возможность потерять все. Избавился от легкомысленного отношения»