В Испании организовать прощальный матч для Мостового

Испанский журналист Оскар Мендес заявил, что было бы хорошо устроить прощальный матч для бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового, передает Sport24.

«Было бы здорово организовать прощальный матч для Мостового за «Сельту». Царь — легенда нашего клуба. Но, к сожалению, в нынешней ситуации сделать это будет очень сложно», — сказал Мендес.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.