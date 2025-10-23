Тренер Овчинников: сборная России сыграет на ЧМ в США

Российский тренер Валерий Овчинников считает, что сборная России сыграет на ЧМ-2026.

© РФС

"Скоро до всех дойдёт, что России надо давать играть и в Европе, и в мире во всех турнирах. Столько современных стадионов стоит, которые построила Россия, а они не используются в европейских турнирах — это смешно. Но ладно, мы ещё немного потерпим! Это скоро закончится. Сборная России сыграет на чемпионате мира. Нас штатники туда вне отбора запустят", - цитирует Овчинникова "Советский Спорт".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре текущего года национальная команда России одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0) - обе встречи прошли в России. В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские встречи с Чили и Перу.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде - сообщалось, что сборная России может получить wild card на этот турнир.