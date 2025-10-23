Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев озвучил цели "Крыльев Советов" на сезон.

"Цель, которую мы ставим на сезон, — сформироваться как клуб, как команда, показывать интересный атакующий футбол, а не блеяние в защите. Это всё тренерский штаб выполняет в полном объёме, мы очень довольны", - цитирует Федорищева ТАСС.

Летом текущего года самарские "Крылья Советов" объявили о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера. После 12 сыгранных туров самарцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" сыграют на выезде с ЦСКА.

Вчера, 22 октября, самарцы на выезде уступили московскому "Динамо" в 6 туре группового этапа Кубка России со счетом 0:4, команда Магомеда Адиева сыграет в плей-офф нижней сетки турнира.