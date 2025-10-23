Полузащитник "Зенита" высказался об игре Жерсона

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался об игре бразильца Жерсона.

© Rusfootball

"Мне кажется, он набирает форму. Сегодня провёл в основном составе первый матч, выходил на замену в предыдущем. Поэтому я думаю, что он набирает форму, уже кондиции у него лучше. Видно, что он и сам себя чувствует, ощущает лучше", - цитирует Ерохина "Чемпионат".

Вчера, 22 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 6:0. Жерсон вышел на поле с первых минут и отметился дебютным забитым мячом в составе петербуржцев.

Напомним, что бразильский полузащитник перешел в стан сине-бело-голубых из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В конце августа текущего года Жерсон получил повреждение - сообщалось, что футболист разочарован переходом в петербургский клуб и намерен уйти из "Зенита" в зимнее трансферное окно.