Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матчи «Оренбург» — «Краснодар», «Динамо» Махачкала – ЦСКА и «Зенит» — «Динамо» Москва пройдут 5 ноября, игра «Спартак» — «Локомотив» состоится 6 ноября.

Точные даты и время начала ответных матчей будут объявлены позже.

5 ноября

16:00. «Оренбург» — «Краснодар»

18:15. «Динамо» Махачкала – ЦСКА

20:30. «Зенит» — «Динамо» Москва

6 ноября

19:30. «Спартак» — «Локомотив»

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.