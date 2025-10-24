Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Матчи «Оренбург» — «Краснодар», «Динамо» Махачкала – ЦСКА и «Зенит» — «Динамо» Москва пройдут 5 ноября, игра «Спартак» — «Локомотив» состоится 6 ноября.
Точные даты и время начала ответных матчей будут объявлены позже.
5 ноября
16:00. «Оренбург» — «Краснодар»
18:15. «Динамо» Махачкала – ЦСКА
20:30. «Зенит» — «Динамо» Москва
6 ноября
19:30. «Спартак» — «Локомотив»
Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
