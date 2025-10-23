Тренер «Акрона» ответил, можно ли сравнить Дзюбу с Ибрагимовичем

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что не хочет сравнивать нападающего клуба Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем, передает «РБ Спорт».

«Можно ли сравнить Дзюбу с Ибрагимовичем? Артем — это Артем. Мне бы не хотелось его с кем-либо сравнивать. Для меня Дзюба гораздо значимее как футболист, чем кто-либо другой», — сказал Тедеев.

18 октября «Акрон» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар, который отличился на 71-й минуте с передачи Ифета Джаковаца. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел на поле с первых минут игры, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В турнирной таблице национального первенства «Акрон» расположился на 12-й позиции, набрав 11 баллов после этой победы, ставший второй в сезоне. «Пари НН» — аутсайдер лиги, команда располагается на предпоследнем месте, имея в активе шесть очков.