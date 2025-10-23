Тренер «Акрона» ответил, можно ли сравнить Дзюбу с Ибрагимовичем

Тренер «Акрона» рассказал, можно ли сравнить Дзюбу с Ибрагимовичем
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что не хочет сравнивать нападающего клуба Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем, передает «РБ Спорт».
18 октября «Акрон» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар, который отличился на 71-й минуте с передачи Ифета Джаковаца. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел на поле с первых минут игры, однако отметиться результативными действиями не сумел.
В турнирной таблице национального первенства «Акрон» расположился на 12-й позиции, набрав 11 баллов после этой победы, ставший второй в сезоне. «Пари НН» — аутсайдер лиги, команда располагается на предпоследнем месте, имея в активе шесть очков.