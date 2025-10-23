Адольфо Гайч: всегда хотел играть за ЦСКА, считаю, мне недодали шансов

Выступающий на правах аренды в составе «Крыльев Советов» форвард ЦСКА Адольфо Гайч назвал причины, почему ему не удалось заиграть в московском клубе.

— Ты в аренде в «Крыльях», ещё рассчитываешь вернуться в ЦСКА? Или для тебя эта дверь уже окончательно закрыта?

— Я пока не знаю, что будет в будущем. Посмотрим. Сейчас я в «Крыльях». А когда закончится моя аренда здесь, то закончится и мой контракт с ЦСКА.

— У тебя есть понимание, почему в ЦСКА у тебя всё получилось явно не так, как хотелось бы?

— Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Я постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды. Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше, — приводит слова Гайча Legalbet.

Гайч перебрался в ЦСКА в августе 2020 года. С тех пор он отправлялся в аренду шесть раз: в «Беневенто», «Уэску», «Верону», «Ризерспор», «Антальяспор» и «Крылья Советов». В текущем сезоне на его счету 93 минуты в четырёх матчах за самарцев. Контракт аргентинца с ЦСКА и срок аренды в «Крылья» истекают летом 2026 года.