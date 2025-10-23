Капелло: поражение от «Реала» пойдет на пользу «Ювентусу»

Фабио Капелло заявил, что поражение от «Реала» пойдет на пользу «Ювентусу».

Туринцы в гостях уступили мадридцам (0:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Это 7-й матч команды без побед.