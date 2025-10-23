В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья Макарова

Главный врач "Динамо" Александр Родионов высказался о состоянии здоровья Дениса Макарова.

© Rusfootball

"Как скоро сможет сыграть Денис Макаров? Процесс восстановления Макарова находится в завершающей стадии, но с "Зенитом" он сыграть не сможет", - цитирует Родионова Metaratings.

В текущем сезоне Денис Макаров провел за московское "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча в матчах Российской Премьер-Лиги.

После 12 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 13 туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".