Нападающий «Крыльев» прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адольфо Гайч прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Матч между «Крыльями» и «Динамо» прошёл накануне на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Победу со счётом 4:0 одержали бело-голубые.

«Очень жаль, что мы проиграли в матче с «Динамо». Мы знаем, что у них сложно играть, это сильная команда. Мы продолжим работать, чтобы улучшить ситуацию с результатами», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.