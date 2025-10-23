Гершкович отреагировал на смерть Шустикова

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Виктор Шустиков был великим игроком и гражданином своей страны. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович, выступавший с Шустиковым за московское "Торпедо".

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

"Виктор Михайлович был золотым человеком, - сказал Гершкович. - Мои соболезнования его семье, он давно болел. Великий человек, великий гражданин своей страны. У него был высокий уровень мастерства и ответственности, все признаки великого футболиста".

Вместе с "Торпедо" Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за "Торпедо" в чемпионатах СССР (427). За "Торпедо" Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры - с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе "Торпедо" и футбольного клуба "Москва".