Умер двукратный чемпион СССР по футболу

Двукратный чемпион СССР в составе московского футбольного клуба "Торпедо" Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист "Торпедо" и сборной СССР Виктор Шустиков, - говорится в сообщении. - Футбольный клуб "Торпедо" выражает искренние соболезнования родным и близким".

Вместе с "Торпедо" Шустиков стал чемпионом СССР в 1960 и 1965 годах.