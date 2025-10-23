«Зенит» добавил игрока в топ‑20 лучших бомбардиров в истории клуба

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вошел в число 20 лучших бомбардиров в истории петербургского футбольного клуба, сообщает пресс‑служба «сине‑бело‑голубых».

В среду «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» — 6:0. Ерохин оформил дубль.

В активе хавбека теперь 45 голов в 259 матчах. Ерохин опередил в списке лучших бомбардиров «Зенита» Александра Спивака (43) и Романа Широкова (43) и поднялся на 20‑ю строчку. Возглавляет рейтинг Александр Кержаков (163), на втором месте расположился Артем Дзюба (108), тройку лидеров замыкает Владимир Кулик (101).

Ерохину 36 лет, он выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе петербургского клуба хавбек шесть раз завоевывал золотые медали чемпионата России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

Прямые трансляции матчей Кубка России и МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.