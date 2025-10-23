Футболист «Ростова» рассказал, как одноклубники отреагировали на его имидж

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил «Матч ТВ», что некоторые одноклубники посмеялись над его усами, но по‑доброму.

© ФК «Ростов»

В среду «Ростов» на своем поле обыграл «Пари НН» (4:1) в матче группы С Кубка России. Байрамян забил один из голов.

— Есть версия, что вы забили и победили благодаря «усам надежды». Согласны?

— Так и есть. На самом деле нет какой‑то приметы. Просто так получилось.

— Как отреагировали партнеры на ваш имидж новый?

— Кто‑то посмеялся, но все по‑доброму. Когда, например, я забил гол, то почувствовал эту большую любовь болельщиков, тренеров, футболистов. Эти чувства взаимны. Я ждал, когда забью, и наконец‑то это случилось, — сказал Байрамян «Матч ТВ».

