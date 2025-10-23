Футболист «Ростова» рассказал, как одноклубники отреагировали на его имидж

Футболист «Ростова» Байрамян рассказал, как одноклубники отреагировали на его новый имидж
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил «Матч ТВ», что некоторые одноклубники посмеялись над его усами, но по‑доброму.
В среду «Ростов» на своем поле обыграл «Пари НН» (4:1) в матче группы С Кубка России. Байрамян забил один из голов.
— Есть версия, что вы забили и победили благодаря «усам надежды». Согласны?
— Так и есть. На самом деле нет какой‑то приметы. Просто так получилось.
— Как отреагировали партнеры на ваш имидж новый?
— Кто‑то посмеялся, но все по‑доброму. Когда, например, я забил гол, то почувствовал эту большую любовь болельщиков, тренеров, футболистов. Эти чувства взаимны. Я ждал, когда забью, и наконец‑то это случилось, — сказал Байрамян «Матч ТВ».
