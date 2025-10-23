«Крылья Советов» ищут нового тренера

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев не будет отправлен в отставку из‑за поражения от ЦСКА.

© ФК «Крылья Советов»

В то же время в клубе действуют силы, которые продвигают идею замены наставника. В данный момент они занимаются поиском потенциального кандидата, которого можно было бы представить руководству Самарской области как вариант укрепления команды перед стыковыми матчами или угрозой вылета.

Источник отмечает, что радикальных решений в ближайшее время ждать не стоит — смена тренера рассматривается скорее на период зимней паузы. При этом в кулуарах обсуждается, что возможная замена могла бы быть специалистом с опытом работы в РПЛ или даже за границей, чтобы внести свежие идеи и тактические изменения в состав «Крыльев».