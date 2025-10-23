Пономарев высказался об умершем футболисте Шустикове

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Виктор Шустиков хорошо читал игру и провел очень яркую футбольную жизнь. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

"Он был очень надежным центральным защитником, хорошо читал игру, действовал на опережение, - сказал Пономарев. - При этом он никогда не действовал грубо, на него было интересно смотреть. Витя здорово играл за "Торпедо" и сборную, у него была очень яркая футбольная жизнь".

"Он был очень добрым и скромным человеком. Он не был компанейским человеком, скорее, был индивидуалистом, часто замыкался на себе. Над ним могли где-то подшутить, но он никогда на это не обижался. Витя никогда никому не делал зла, не злословил, у меня о нем остались только хорошие воспоминания", - добавил собеседник агентства.

Вместе с "Торпедо" Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за "Торпедо" в чемпионатах СССР (427). За "Торпедо" Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры - с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе "Торпедо" и футбольного клуба "Москва".