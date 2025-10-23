Стало известно, кто прокомментирует матч «Зенит» — «Динамо»

Михаил Крестинин и Алексей Петровский выступят комментаторами на центральном матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Матч Премьер».

Встреча между сине-бело-голубыми и бело-голубыми пройдёт 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:30 мск.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (24).