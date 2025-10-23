Главный тренер ЦСКА оштрафован за нарушения в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушения в матче с «Локомотивом»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини за поведение в матче с «Локомотивом» оштрафован на 40 тысяч рублей.
ЦСКА в гостевом матче 12‑го тура МИР РПЛ проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3.
— Систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини — штраф 40 тысяч рублей. За аналогичное нарушение тренер ЦСКА Мануэль Эспосито оштрафован на 10 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости